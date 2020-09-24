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فريق القناة يخضع لـ التحاليل الطبية قبل مواجهة النصر في القسم الثاني

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خضع الفريق الأول لكرة القدم بنادي القناة اليوم لـ التحاليل الطبية قبل 48 ساعة من مواجهة النصر ضمن منافسات الجولة الـ19 من مسابقة دوري القسم الثاني.

وتواجدت اللجنة الطبية المكلفة من قبل اتحاد الكرة داخل نادي القناة من أجل إجراء التحاليل على كامل أفراد الفريق الأول لكرة القدم.

وكان فريق القناة حقق الفوز على فريق الزرقا بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الـ18 من مسابقة دوري القسم الثاني.

ويحتل فريق القناة المركز السادس في جدول ترتيب مجموعة القاهرة برصيد 25 نقطة بينما يحتل فريق سيراميكا كليوباترا المركز الأول برصيد 35 نقطة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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