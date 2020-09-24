فايلر يركز على تدريبات الكرة في مران الأهلي استعدادا لطنطا

ركز رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، على تدريبات الكرة في مران ‏الفريق الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة طنطا مساء السبت المقبل على ‏استاد الأهلي بمدينة السلام، في إطار منافسات الجولة الـ30 في بطولة الدوري الممتاز.‏

وخاض الفريق تدريبات بدنية خفيفة تحت إشراف توماس بينكيل مخطط الأحمال، وأجرى ‏الجهاز الفني تقسيمة قوية في وسط الملعب لتجهيز جميع اللاعبين.‏ وخاض لاعبو الفريق الذي شاركوا في مباراة نادي مصر أمس، التي فاز فيها الأهلي بثلاثية نظيفة ــ تدريبات استشفائية؛ للتخلص من ‏الإجهاد العضلي.‏