مكافاة الدوري.. تعرف على سر تواجد وكيل فايلر في الأهلي

كشفت مصادر خاصة أن وكيل السويسري رينيه فايلر متواجد في الأهلي حاليًا لعقد جلسة مع لجنة التخطيط للكرة برئاسة محسن صالح. وقالت المصادر ان السويسري فايلر لم يرفض عقد جلسة مع محمود الخطيب رئيس النادي لأن وكيل اللاعبين متخصص في المفاوضات. وأضافت أن هناك امورا تفاوضية يتوليها وكيل المدرب من بينها الشق المالي. وأوضحت أن فايلر ينتظر رد إدارة الأهلي علي طلبه بالحصول علي مكافاة الفوز بمسابقة الدوري وهي راتبي شهرين وهو السر وراء تواجد وكيله داخل القلعة الحمراء.

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