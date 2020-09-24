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فايلر يضع شرط وحيد من أجل الاستمرار في الأهلي

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فايلر يضع شرط وحيد من أجل الاستمرار في الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وضع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، شرط من أجل الاستمرار في الأهلي وتأجيل فكرة الرحيل لوقت لاحق.

وطالب فايلر إدارة النادي الأهلي، بصرف مكافأة الفوز ببطولة الدوري العام كاملة والمقدرة براتب شهرين، بحيث يحصل على 400 ألف دولار في ظل حصوله على 200 الف دولار شهريًا.

وجاء شرط فايلر بالرغم من أن سياسة النادي هي صرف المكافآت عقب نهاية الموسم وليس المباريات، من أجل موافقته على ترحيل بند الفسخ في عقده لمدة شهر.

وفي حال تنفيذ الأهلي شرط فايلر، سيكون له الحق في فسخ عقده دون أي شروط جزائية في الفترة من 1 حتى 10 نوفمبر بدلًا من لضمان استمراره في قيادة الفريق حتى نهاية دوري أبطال إفريقيا.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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