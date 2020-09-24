نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مران الأهلي اليوم| تدريبات بدنية خفيفة والشناوي في " الجيم " في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الذين شاركوا في مباراة الفريق التي أقيمت أمس أمام نادي مصر بالدوري وانتهت بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة، مرانا استشفائيا اليوم على ملعب التتش تحت قيادة توماس بينكيل، مخطط الأحمال؛ للتخلص من الإجهاد العضلي.

ويستعد الأهلي لمواجهة طنطا التي تقام يوم السبت المقبل على استاد الأهلي بمدينة السلام، ضمن منافسات الجولة الـ٣٠ في بطولة الدوري الممتاز التي حسمها الأهلي لصالحه رسميًا مؤخرًا، للمرة الـ42 في تاريخه والخامسة على التوالي.

خاض محمد الشناوي، حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تدريبات استشفائية صباح اليوم على هامش مران الفريق الذي أقيم على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة طنطا.

وخاض الشناوي جلسة «جيم»، ثم قام بالجري حول الملعب، وتنفيذ بعض الفقرات الاستشفائية وفقا للبرنامج التدريبي الذي خاضته المجموعة التي شاركت في مباراة الفريق أمس أمام نادي مصر التي انتهت بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة.

وخاض الثنائي، مصطفى شوبير وحمزة علاء، حارسا الفريق، تدريبات قوية اشتملت على التصويب والكرات العرضية، وبعض الفقرات المتنوعة الخاصة بتدريب الحراس، تحت إشراف يانكون ميشيل، مدرب الحراس بالنادي.

ويستعد الأهلي لمواجهة طنطا والتي تقام يوم السبت المقبل على استاد الأهلي بمدينة السلام، ضمن منافسات الجولة الـ٣٠ في بطولة الدوري الممتاز التي توّج بها الأهلي مؤخراً للمرة الخامسة على التوالي والـ42 في تاريخه.

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ركز رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على تدريبات الكرة في مران ‏الفريق الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة طنطا مساء السبت المقبل على ‏استاد الأهلي بمدينة السلام، في إطار منافسات الجولة الـ30 في بطولة الدوري الممتاز.‏

وخاض الفريق تدريبات بدنية خفيفة تحت إشراف توماس بينكيل مخطط الأحمال، وأجرى ‏الجهاز الفني تقسيمة قوية في وسط الملعب لتجهيز جميع اللاعبين.‏

وخاض لاعبو الفريق الذي شاركوا في مباراة نادي مصر أمس، التي فاز فيها الأهلي بثلاثية نظيفة ــ تدريبات استشفائية؛ للتخلص من ‏الإجهاد العضلي.‏

عقد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة تنسيقية مع سيد عبدالحفيظ، ‏مدير الكرة بالنادي على هامش مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم؛ استعدادا لمواجهة طنطا ‏المقرر لها يوم السبت المقبل.‏

وتأتي جلسة «فايلر» و«عبدالحفيظ» ضمن جلسات الثنائي التحضيرية قبل المباريات الرسمية؛ للحديث ‏في كافة الجوانب الخاصة بالجانب الإداري.‏

وأجرى لاعبو الأهلي تحليل «رابيد تيست» قبل انطلاق مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم تحت ‏إشراف رينيه فايلر وجهازه المعاون.‏

ويلتقي الأهلي مع طنطا مساء السبت المقبل على استاد الأهلي، ضمن منافسات الجولة الـ30 في ‏بطولة الدوري الممتاز.‏