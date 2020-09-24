نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حمدالله في الصدارة.. ترتيب هدافي دوري أبطال آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستكمل منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا 2020، مساء اليوم الخميس. وكان أهلي جدة وشباب أهلي دبي، واستقلال طهران، وباختاكور الأوزبكي، قد ضمنوا تأهلهم إلى دور الستة عشر، وفي انتظار ما ستسفر عنه مباريات اليوم لتحديد باقي الفرق المتأهلة. وجاء ترتيب هدافي دوري أبطال آسيا كالتالي: 1- عبدالرزاق حمدالله "النصر السعودي" برصيد 5 أهداف 2- بغداد بونجاح "السد القطري" برصيد 4 أهداف Advertisements 3- شيخ دياباتي "استقلال طهران" برصيد 4 أهداف 4- كيجيرو "فيسيل كوبي" برصيد 3 أهداف 5- بافتيمبي جوميز "الهلال السعودي" برصيد 3 أهداف 6- حسن الهيدوس "السد القطري" برصيد 3 أهداف 7- المعز علي "الدحيل" برصيد 3 أهداف 8- ويلتون" الشارقة" برصيد 3 أهداف

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