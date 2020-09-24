بعد انتشار أخبار حول توليه تدريب الأهلي #حسام_حسن يتصدر تويتر

بعد انتشار انباء عن تولي حسام حسن تدريب النادي الاهلي خلفا لفايلر ، ولكن لم يعلن اي مسؤل رسمي بالنادي الاهلي او حسام حسن عن هذه الانباء .

دشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر #حسام_حسن ، وتصدر الهاشتاج #حسام_حسن، وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تدوالا عبر مواقع التواصل الاجتماعى ، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا .

وحقق الأهلي الفوز علي نادي مصر بثلاثة أهداف دون رد في اللقاء المقام على ملعب استاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة 29 من بطولة الدوري الممتاز. ويستعد الأهلي لمباراة طنطا التي تقام يوم السبت المقبل على استاد الأهلي بمدينة السلام، ضمن منافسات الجولة الـ٣٠ في بطولة الدوري الممتاز التي حسمها الأهلي لصالحه رسميًا مؤخرًا، للمرة الـ42 في تاريخه والخامسة على التوالي.

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