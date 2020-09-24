فايلر والأهلي ومفارقات سبتمبر.. من حملة جماهيرية رافضة لمخاوف من رحيله

أثار السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي، حالة من الجدل داخل الشارع الرياضي المصري فى الساعات الأخيرة بعدما أخطر مسئولي القلعة الحمراء أنه يدرس بجدية الرحيل بعد نهاية منافسات الفريق الأحمر في دوري أبطال أفريقيا.



وأبدى مسئولو الأهلي استياءهم الشديد من السويسري رينيه فايلر، بسبب عدم وضوحه ومماطلته بشأن موقفه من الاستمرار أو الرحيل عن القلعة الحمراء.

وشهدت الساعات القليلة الماضية هجوما حادا على السويسري، وانتشرت العديد من الشائعات حول رحيله عن الأهلي ووجود عروض له من بعض دول الخليج وتكهنات حول المدربين المرشحين لخلافته والتخوف من تكرار سيناريو الفرنسي باتريس كارتيرون مع الزمالك وترك الفريق قبل مواجهات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتبقى جميع الاحتمالات واردة في الجلسة المنتظرة بين محمود الخطيب، رئيس النادي، وبين وكيل أعمال فايلر سواء بموافقة السويسري على الاستمرار أو إعلان الأهلي انتهاء مشواره وبدء التفكير في استقدام البديل.

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ومن المفارقات الغريبة أن مشوار فايلر القصير مع الأهلي شهد هجوما حادا من الجماهير عند إعلان الأهلي التعاقد معه في سبتمبر 2019 واستقبلت جماهير الأهلي خبر التعاقد مع فايلر بالهجوم عليه لأنهم توقعوا اسما أقوى منه للتعاقد مع لتدريب الفريق خلال الموسم الجديد.

ورغم الهجوم على فايلر عند قدومه للأهلي، إلا أن هناك قطاعا كبيرا من جماهير الأهلي طالبت بمساندة المدرب، وقاموا بتشبيهه بجوزيه بأن جوزيه أيضًا عندما أتى للأهلي كانت سيرته الذاتية ضعيفة مثل فايلر.



ومن سخرية القدر لأن تجمتع جماهير الأهلي خلال الوقت الحالي على الحزن والخوف من رحيل السويسري عن الفريق بعد ما قدمه من إنجازات رائعة بالمنافسة علي بطولة أفريقيا وبطولة كأس مصر والتتويج بالدوري الممتاز قبل نهايته بست جولات وفي ذات الشهر أيضًا ولكن بعد عام كامل.

ويترقب عشاق القلعة الحمراء قرار فايلر متمنين استمراره فى قيادة المهمة الفنية للأهلي، خاصة فى ظل اقتراب مواجهة نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي المقرر لها 18 أكتوبر المقبل.