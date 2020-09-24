بعد اقتراب رحيله عن الأهلي .. أرقام فايلر مع المارد الأحمر خلال الموسم الجاري

أثار السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي، حالة من الجدل داخل الشارع الرياضي المصري فى الساعات الأخيرة بعدما أخطر مسئولي القلعة الحمراء أنه يدرس بجدية الرحيل بعد نهاية منافسات الفريق الأحمر في دوري أبطال أفريقيا.

وأبدى مسؤولو الأهلي استياءهم الشديد من السويسري رينيه فايلر، بسبب عدم وضوحه ومماطلته بشأن موقفه من الاستمرار أو الرحيل عن القلعة الحمراء.

وشهدت الساعات القليلة الماضية هجوم حاد علي السويسري وانتشرت العديد من الشائعات حول رحيله عن الأهلي ووجود عروض له من بعض دول الخليج وتكهنات حول المدربين المرشحين لخلافته والتخوف من تكرار سيناريو الفرنسي باتريس كارتيرون مع الزمالك وترك الفريق قبل مواجهات تصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويرصد لكم موقع "صدي البلد" ارقام السويسري رينيه فايلر مع الأهلي بعد انتشار التكهنات حول رحيله عن المارد الأحمر:

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