صراع ثلاثي بالقاهرة في مشوار الصعود للدورى الممتاز

تشهد مجموعة القاهرة بدورى القسم الثاني منافسة شرسة بين الثلاثي سيراميكا كليوباترا وبتروجت والداخلية على الصعود للدورى الممتاز، وذلك قبل 4 جولات من نهاية المسابقة.

يحتل فريق سيراميكا كليوباترا المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة برصيد 35 نقطة بعد خوض 18 أمام بتروجت في الأسبوع الـ 14 مباراة نجح في تحقيق الفوز في 9 مواجهات وتعادل 8 لقاءات وخسر مباراة واحدة.

ويلعب فريق سيراميكا كليوباترا المباريات القادمة أمام كلا من منتخب السويس "خارج"، النجوم، المريخ "خارج"، جمهورية شبين.



ودخل فريق بتروجت الصراع بعد تحقيقه الفوز في المباراة الماضية أمام فريق الترسانة بنتيجة هدف دون رد ليصعد للمركز الثاني بفارق ثلاث نقاط فقط عن المتصدر سيراميكا كليوباترا.



ويلعب فريق بتروجت المواجهات القادمة أمام كلا من كوكاكولا "خارج"، منتخب السويس، النجوم "خارج"، المريخ.

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وخاض فريق بتروجت 18 مباراة حقق الفوز في 9 لقاءات وتعادل في 5 وخسر اربعة مواجهات أمام كل من سيراميكا كليوباترا والنصر وكوكاكولا ومنتخب السويس.

على جانب آخر ابتعد قليلا فريق الداخلية عن المنافسه على الصعود بعد الخسارة فى الجولة الماضية أمام فريق منتخب السويس بنتيجة هدفين مقابل هدف ليصبح الفارق عن المتصدر 4 نقاط دلا من نقطة واحدة.

وخاض فريق الداخلية 18 مواجهة حقق الفوز في 8 مباريات وتعادل 5 مواجهات وخسر ثلاثة مباريات أمام كل من سيراميكا كليوباترا وبتروجت وأخيرا منتخب السويس.

ويلعب فريق الداخلية أمام كلا من النجوم "خارج"، المريخ، جمهورية شبين "خارج"، النصر.

الصراع شرس على الصعود للدورى الممتاز في ظل تقارب النقاط وتبقى 4 مباريات على نهاية الدوري وقد تشهد الجولات القادمة مفاجآت كبيرة في المراكز المتقدمة.