الارشيف / الرياضة

إنتر ميلان يخطط لضم كانتي من تشيلسي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنتر ميلان يخطط لضم كانتي من تشيلسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يرغب نادي انتر ميلان الإيطالي في التعاقد مع الدولي الفرنسي نجولو كانتي لاعب وسط تشيلسي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

 

ويبذل النادي الإيطالي قصارى جهده من أجل الظفر بخدمات اللاعب الفرنسي، الذي شارك في أول مباراتين مع فريقه تشيلسي هذا الموسم تحت قيادة المدرب فرانك لامبارد، بعدما عانى الموسم الماضي بسبب الإصابات.

Advertisements

وذكرت تقارير صحفية، أن إنتر ميلان لن يستسلم لتحقيق هدفه بالتعاقد مع كانتي، ويمارس كل حيله للظفر بخدمات اللاعب.

وترقب كونتي موقف لامبارد، خلال الفترة الماضية، حيث كان يخطط لخطف اللاعب حال خروجه من حسابات المدرب الإنجليزي، إلا أن الأخير اعتمد على لاعب الوسط الفرنسي في المباراتين الماضيتين في بداية الموسم.

وسيقوم إنتر ميلان بالتواصل مع تشيلسي خلال الأيام القادمة، لمعرفة موقفهم من بيع نجولو كانتي.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر إنتر ميلان يخطط لضم كانتي من تشيلسي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

مريم الجابري

مريم الجابري

Advertisements

إقرأ ايضا