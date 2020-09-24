نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأولمبية تقرر عودة" محجوب" رئيساً للجنة تيسير الأعمال للاتحاد المصري لرفع الاثقال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن المهندس هشام حطب، رئيس اللجنه الاولمبيه المصريه، أنه تم تشكيل لجنة لتيسير الأعمال للاتحاد المصري لرفع الاثقال برئاسة محمود محجوب، وعضوية كلا من :العميد هاني شيخون، أدهم فؤاد، مهندس احمد عبد الموجود، دكتورة كوثر السعيد، دكتورة وفاء محمد موسى ،مستشار حسين فتحي.

وأوضح "حطب" أن القرار جاء بعد الاطلاع على قانون الرياضة، والنظام الأساسي للجنة الأولمبية، وعلى الشهادة الصادرة من النيابة العامة بتاريخ ١٥ أبريل ٢٠٢٠ في المحضر الإداري رقم ٣٥٦٠لسنة ٢٠١٩ إداري مدينة نصر وان قرار تشكيل لجنة تيسير الأعمال من الان حتى انتهاء الدورة الاولمبيه طوكيو ٢٠٢١.

ومن جانبة أعرب محمود محجوب رئيس لجنة تيسير عن سعادته بعودتة إلى بيته اتحاد رفع الأثقال بقرار من اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب واتعهد ببذل أقصى جهد مع زملائي اعضاء اللجنة لعودة النشاط الرياضى للعبة في أقصى سرعة والاستعداد بجدية للاولمبياد المقبلة طوكيو ٢٠٢١