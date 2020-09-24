الأولمبية تقرر عودة "محجوب" رئيسًا للجنة تيسير الأعمال للاتحاد المصري لرفع الاثقال

أعلن المهندس هشام حطب، رئيس اللجنه الاولمبيه المصرية، أنه تم تشكيل لجنة لتيسير الأعمال للاتحاد المصري لرفع الاثقال برئاسة محمود محجوب، وعضوية كلا من :العميد هاني شيخون، أدهم فؤاد، مهندس احمد عبد الموجود، دكتورة كوثر السعيد، دكتورة وفاء محمد موسى ،مستشار حسين فتحي.

وأوضح حطب أن القرار جاء بعد الاطلاع على قانون الرياضة، والنظام الأساسي للجنة الأولمبية، وعلى الشهادة الصادرة من النيابة العامة بتاريخ ١٥ أبريل ٢٠٢٠ في المحضر الإداري رقم ٣٥٦٠لسنة ٢٠١٩ إداري مدينة نصر وان قرار تشكيل لجنة تيسير الأعمال من الأن حتى انتهاء الدورة الاولمبيه طوكيو ٢٠٢١.

ومن جانبه .. أعرب محمود محجوب رئيس لجنة تيسير عن سعادته بعودته إلى بيته اتحاد رفع الأثقال بقرار من اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب واتعهد ببذل أقصى جهد مع زملائي اعضاء اللجنة لعودة النشاط الرياضى للعبة في أقصى سرعة والاستعداد بجدية للاولمبياد المقبلة طوكيو ٢٠٢١.

وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قد قرر فى ديسمبر 2019 إحالة مسئولي الاتحاد المصري لرفع الأثقال والجهاز الطبي والإداري، إلى النيابة العامة، وذلك بناء على تقرير اللجنة الوزارية التي تم تكليفها منذ شهر أكتوبر 2019 بالتحقيق في الملابسات التي أدت إلى إيقاف الاتحاد المصري لرفع الأثقال من قبل الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات لمدة عامين.