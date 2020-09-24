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الخطيب يضع سيناريوهات أزمة فايلر في إجتماع الشيخ زايد

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كشفت مصادر خاصة أن إدارة الأهلي جاهزة لكافة السيناريوهات في موقف المدير الفني للفريق الأول رينيه فايلر.

وتعقد لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح رئيس اللجنة وبحضور محمود الخطيب رئيس النادي والمفوض من مجلس الإدارة بالاشراف علي قطاع الكرة العديد من الإجتماعات في الساعات المقبلة.

وكشفت مصادر ان لجنة التخطيط لديها بدائل عدة للتعامل في ملف السويسري رينيه فايلر المدير الفني والذي يبدو أنه يرغب في الرحيل .

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وقالت المصادر إن الأهلي يثق أن فايلر لديه عرض فعلي ولا يريد البقاء في الأهلي وكل ما يدور في الفترة الحالية ما هو الا محاولة لكسب الوقت فقط.

واضافت المصادر ان لجنة التخطيط ناقشت في إجتماع بعيد عن الأعين الثلاثاء الماضي بفرع الشيخ زايد كل السيناريوهات وأولها التفاوض مع مدير فني أجنبي جديد من السير الذاتية التي ناقشوها في وقت سابق وتم ترتيبها .

واوضحت أن السيناريو الأخر هو حال رحيل فايلر قبل بطولة افريقيا فسوف يكون الإختيار مدربا مصريا ويستمر مع المدرب الأجنبي بعد التعاقد معه والمفاضلة ما بين عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب الحالي ومحمد يوسف المدير الفني السابق للفريق الأحمر.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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