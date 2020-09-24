قبل مواجهة الأهلي.. الوداد المغربي يضم نجل زين الدين زيدان

تعاقد نادي الوداد المعربي مع إنزو زيدان زيدان نج الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، قادما من ألميريا الإسباني.

وذكر موقع " لو 360 سبورت" المغربي، أن نادي الوداد المغربي، حصل على توقيع إنزو زيدان، أمس، الأربعاء.

وأضاف الموقع المغربي، أن إنزو زيدان يعد ثاني صفقات الوداد الصيفية، بعد أيوب الكعبي الذي تم ضمه في صفقة انتقال حر، بعد فسخ اللاعب تعاقده مع فورتشن الصيني.

وتابع الموقع، أن الليبي مؤيد اللافي بات قريبا ايضا من من الانضمام إلى الوداد، حيث يسعى النادي المغربي، لتدعيم صفوفه، بعد إخفاقات الصفقات الشتوية.

Advertisements

ويستعد الوداد بقيادة مدربه الجديد أنخيل جاموندي لمواجهة الرجاء، اليوم، الخميس، في تمام التاسعة مساءً، على ملعب محمد الخامس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المغربي.

كان مجلس إدارة الوداد أعلن مؤخرا إقالة الإسباني خوان كارلوس جاريدو من تدريب الفريق بسبب سواء نتائج الفريق في مسابقة الدوري، وتعيين جاموندي خلفا له.

يذكر أن الوداد سيواجه فريق الأهلي، يوم 18 أكتوبر المقبل، في ذهاب الدور نصف النهائي، من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.