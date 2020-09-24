بعد اقتراب رحيل فايلر عن الأهلي.. 5 لاعبين ينتظرون الفرح في القلعة الحمراء

أثار السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي، حالة من الجدل داخل الشارع الرياضي المصري فى الساعات الأخيرة بعدما أخطر مسئولي القلعة الحمراء أنه يدرس بجدية الرحيل بعد نهاية منافسات الفريق الأحمر في دوري أبطال أفريقيا.

وأبدى مسئولو الأهلي استياءهم الشديد من السويسري رينيه فايلر، بسبب عدم وضوحه ومماطلته بشأن موقفه من الاستمرار أو الرحيل عن القلعة الحمراء.

وتبقى جميع الاحتمالات واردة في الجلسة المنتظرة بين محمود الخطيب، رئيس النادي، وبين وكيل أعمال فايلر سواء بموافقة السويسري على الاستمرار أو إعلان الأهلي انتهاء مشواره وبدء التفكير في استقدام البديل.

وفى حالة رحيل السويسري عن تدريب الأهلي سيحزن جماهير القلعة الحمراء وعشاقها لاقتراب الفريق من مواجهة الوداد المغربي فى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ولكن على الجانب الآخر سيسعد بعض لاعبي الأهلي بريحل فايلر عن الفريق.

ويستعرض لكم موقع "صدي البلد" اللاعبين السعداء برحيل السويسري رينيه فايلر عن تدريب الأهلي خلال الفترة القادمة:

أحمد فتحي

على الرغم من رحيل أحمد فتحي قائد الفريق عن الأهلي رسميا وانتقاله الي فريق بيراميدز إلا أنه سيكون من اسعد اللاعبين برحيل السويسري رينيه فايلر عن الفريق خلال الوقت الحالي لخروج اللاعب من حسابات المدير الفني وعدم مشاركاته أساسيا مع الفريق خلال الفترة الأخيرة مما أثار اسيتاء اللاعب.

صالح جمعة

يعد صالح جمعة من أكثر اللاعبين المتضررين من وجود فايلر على رأس الجهاز الفني للأهلي بعد خروج اللاعب من حسابات السويسري أكثر من مرة رغم التزامه بالتدريبات ولكن فايلر دائما ما يستبعد اللاعب.

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وكان فايلر فى تصريحات سابقة أكد صراحة أن صالح جمعة ليس فى حساباته وقام بالهجوم على اللاعب أكثر من مرة على غير طبيعة السويسري الذي دائما ما يرفض الهجوم على لاعبيه خلال وسائل الإعلام إلا أن صالح جمعة كان اللاعب الوحيد المستثني من تلك القاعدة.

صلاح محسن

سيكون صلاح محسن من ضمن الاعبين المنتظرين لقرار رحيل فايلر عن الأهلي خلال الوقت الحالي خاصة فى ظل عدم اقتناع السويسري بإمكانيات اللاعب وعدم رغبته فى إنهاء إعارته مع سموحة وعودته للأهلي مرة أخرى.

ويتمنى اللاعب أن يعود مرة أخرى إلى الأهلي والذي لن يتحقق إلا فى حالة رحيل فايلر عن تدريب الفريق.

أحمد ياسر ريان

فى الوقت الذي أشاد جميع الرياضين بالمستوى الذي وصل له أحمد ياسر ريان إلا أن السويسري فايلر لا يقتنع باللاعب ولا يرغب فى عودته مرة أخرى إلى النادي الأهلي ولذلك فرحيل فايلر عن القلعة الحمراء سيتيح للاعب فرصة العودة مرة أخرى للأهلي.

محمد مجدي قفشة

على الرغم من مشاركة مجدي قفشة مع الفريق بصفة دائمة إلا أن اللاعب لا يشعر بالراحة النفسية مع السويسري فايلر، مما أدى إلى انخفاض مستواه مع الفريق خلال الآونة الأخيرة ولذلك يرغب قفشة في رحيل فايلر عن الأهلي وسيكون سعيدا بها حتى يعود مرة أخرى إلى مستواه المعهود.

ويترقب عشاق القلعة الحمراء قرار فايلر متمنين استمراره فى قيادة المهمة الفنية للأهلي، خاصة فى ظل اقتراب مواجهة نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي المقرر لها 18 أكتوبر المقبل.