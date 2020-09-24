قبل مواجهة إشبيلية.. بايرن ميونخ "كعبه عالي" على الفرق الإسبانية.. وبرشلونة آخر الضحايا

يترقب عشاق كرة القدم العالمية، اليوم، الخميس، قمة نارية بين بايرن ميونخ وإشبيلية، على ملعب بوشكاش أرينا، بالعاصمة المجرية بودابست.

موعد مباراة بايرن ميونخ ضد إشبيلية والقناة الناقلة:

وتقام مباراة بايرن ميونخ ضد إشبيلية في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة بي إن سبورت 1، بتعليق رؤوف خليف.

بايرن ميونخ ضد إشبيلية:

ويسعى بايرن ميونخ لمواصلة فرض هيمنته على أوروبا بالتتويج باللقب في مباراة اليوم وتحقيق الرباعية التاريخية "الدوري - الألماني - كأس ألمانيا- دوري أبطال أوروبا - السوبر الأوروبي".

في المقابل يطمح فريق إشبيلية بقيادة مدربه جولين لوبيتيجي في تعطيل الماكينات الألمانية، وخطف اللقب.

ويخوض بايرن ميونخ مباراة اليوم باعتباره بطلا للنسخة الأخيرة من مسابقة دوري أبطال أوروبا، بينما يلعب إشبيلية باعتباره حامل لقب الدوري الأوروبي.

Advertisements

وتوج كلا من بايرن ميونخ وإشبيلية بكأس السوبر الأوروبي مرة واحدة في تاريخهما.

مواجهات بايرن ضد إشبيلية:

وسبق وأن ألتقى بايرن ميونخ نظيره إشبيلية في مواجهتين سابقتين، فاز في لقاء، وتعادل في آخر.

بايرن ضد الفرق الإسبانية

والتقى بايرن ميونخ مع الفرق الإسبانية في 60 مواجهة سابقة، فاز في 28 مباراة وخسر 19 لقاء، وتعادل في 13 آخرين.

فوز بايرن ميونخ على برشلونة الشهر الماضي بنتيجة 8 - 2، في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، كان آخر لقاء جميع العملاق البافاري بفريق الإسباني.