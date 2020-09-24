الأهلي يستعيد ناشئه الهارب من جديد

أنهى النادي الأهلي إجراءات استعادة أحمد عبد القادر، لاعب فريق الشباب السابق الذي هرب إلى التشيك في 2017.
وكشفت مصادر خاصة أن اللاعب دخل في خلافات حادة مع مسئولي القلعة الحمراء والمجلس السابق عام 2017 بعد أن طلب الحصول على 800 ألف جنيه في الموسم والتصعيد للفريق الأول.
وأضافت المصادر أن اللاعب رحل دون موافقة النادي إلى سبارتا التشيكي.
وأوضحت المصادر أن أمير توفيق، مدير التعاقدات، نجح في استعادة اللاعب من جديد بعد مفاوضات مع ناديه.
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