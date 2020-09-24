نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. الأهلي يتعاقد مع نجم سبارتا التشيكي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، في التوقيع مع نجم سبارتا براج التشيكي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووقع أحمد عبدالقادر مع النادي الأهلي لمدة 5 مواسم مقبلة، بعدما تم التوصل لاتفاق مع ناديه لشراء القيمة المتبقية في عقده الحالي مع النادي.

وكان اللاعب الشهير باسم «حمدي»، من ناشئي النادي الأهلي، قبل أن يهرب في عام 2018 لعدم ارتباطه بعقد، وخاض موسمين في الدوري التشيكي.

ومن المقرر أن ينتظم اللاعب في تدريبات الفريق بداية من الموسم الجديد، عقب إنهاء كافة متعلقاته مع النادي الحالي، والعودة إلى التتش.