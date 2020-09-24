عاجل.. الوداد يتعاقد مع نجم ريال مدريد إستعداداً للأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - تعاقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوداد البيضاوي مع نجم ريال مدريد الإسباني وذلك خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية وإستعداداً لمواجهة الأهلي المصري في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. ونجح الفريق المغربي في الحصول على خدمات إنزو زيدان قادماً من صفوف ألميريا الإسباني وذلك حسبما أكد روبيرتو كارلوس وكيل أعمال اللاعب والذي أكد إنتقاله للعملاق المغربي. وكان مسؤولو فريق نادي الوداد قد أنهوا إجراءات ضم الهداف المغربي أيوب الكعبي خلال الأيام الماضية قادماً من صفوف فريق نادي هيبي شينا فورتون الصيني بعد فسخ عقده بالتراضي. ويستعد الوداد لمواجهة نادي الرجاء اليوم الخميس في بطولة الدوري المغربي قبل أن يلاقي الأهلي يوم السابع عشر من أكتوبر بالمغرب لحساب ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

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