نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضربة قوية للزمالك.. نجم الفريق مهدد بالغياب عن نصف نهائي دوري الأبطال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضربة قوية، قبل موقعة الرجاء البيضاوي المغربي، في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتتمثل الضربة القوية، في تشخيص إصابة المغربي محمد أوناجم، التي أبعدته عن مواجهة طنطا الأخيرة، بالدوري.

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وأوضح الجهاز الطبي للزمالك، أن أوناجم يحتاج لفترة علاج تتراوح ما بين أسبوعين إلى 3 أسابيع لتجهيزه للمباريات القادمة.

ويسعى الجهاز الطبي للزمالك بقيادة الدكتور محمد أسامة لتجهيز اللاعب سريعا لمباراتي نصف نهائي دوري الأبطال أمام الرجاء المغربي، لا سيما أن اللاعب يشكل عنصرا أساسيًا في تشكيل الفريق.

ويلتقي الزمالك والرجاء المغربي ذهابا يوم 18 أكتوبر المقبل، في المغرب، ثم إيابا في برج العرب بالإسكندرية يوم 24 من نفس الشهر، بنصف نهائي دوري الأبطال.