الارشيف / الرياضة

قبل مواجهة بيراميدز في الدوري.. الإسماعيلي يذبح عجلًا لفك النحس

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

حرص مجلس إدارة النادي الاسماعيلي، برئاسة المهند إبراهيم عثمان، علي ذبح عجل اليوم الخميس، على ملعب المباراة التي ستحضن مواجهة الإسماعيلي أمام ضيفه بيراميدز مساء اليوم فى إطار مباريات الجولة 29 من الدورى العام.

وكان الاسماعيلي تلقى هزيمته أمام فريق إنبي في الجولة السابقة من الدوري.

وكان ريكاردو إختار قائمته قبل مواجهة بيراميدز كالاتي:-

حارس مرمى: محمد فوزي – محمد مجدي.

Advertisements

خط الدفاع: محمود البدري – أسامة إبراهيم – محمد هاشم – إبراهيم أبو اليزيد – محمد عمار – محمد بيومي.

خط الوسط: عمر الوحش – محمود دونجا – أحمد مدبولي – نادر رمضان – عبد الرحمن مجدى – محمد حمدي زكي - همام طارق – محمد مخلوف  – محمد صادق – بيكيتي سيلفا.

خط الهجوم: حازم مرسى – وجيه عبد الحكيم – محمد الشامي.

يذكر أن النادى الإسماعيلى يحتل المركز الثانى عشر بلائحة الترتيب برصيد 31 نقطة.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر قبل مواجهة بيراميدز في الدوري.. الإسماعيلي يذبح عجلًا لفك النحس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا