الارشيف / الرياضة

محمد اوناجم يشارك متابعيه صورة من الإجازة الصيفية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شارك المغربي محمد اوناجم لاعب نادي الزمالك، متابعيه وجمهوره صورة جديدة له، عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر محمد اوناجم في البحر علي متن مركب مرتديا شورت، أثناء قضاء الإجازة الصيفية، نالت الصورة إعجاب متابعيه.

وأعلن مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، عن تولي البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى الجديد للفريق قيادة الفريق، بداية من مباراة الجونة المقرر لها الأحد المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 30 للدورى.

ويصل باتشيكو للقاهرة بعد غد، السبت، على أن يتواجد فى استاد القاهرة لقيادة الفريق فنيًا.

وكشف مرتضى منصور عن حصول باتشيكو ومعاونيه الثلاثة على مليون و300 ألف يورو سنويا، وقرر مجلس إدارة الزمالك تعيين مدحت عبد الهادى فى منصب المدرب العام ليكون المصرى الوحيد فى الجهاز.

وسيتم استبعاد عمرو عبد السلام، مدرب حراس المرمى، بعدما أصر باتشيكو على تعيين مدرب حراس مرمى أجنبى ضمن معاونيه وهو الشرط الذى كان إحدى الأزمات فى المفاوضات.

 
Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر محمد اوناجم يشارك متابعيه صورة من الإجازة الصيفية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا