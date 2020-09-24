التاريخ ينهار.. بين التخبط الإداري والفني الترسانة يقترب من القسم الثالث

يعد نادي الترسانة أحد أعظم الأندية المصرية والتى نجحت في تحقيق بطولة الدوري المصري موسم 1963-1962 كما نجح في تحقيق 6 بطولات كأس مصر.

وقدم نادي الترسانة العديد من النجوم للكرة المصرية على مدار التاريخ مثل حسن الشاذلي ومصطفى رياض وأبو تريكة وغيرهم من النجوم الكبار الذين سطروا تاريخا طويلا مع الكرة.

ويعيش نادي الترسانة حالة من التخبط الإداري والفني بسبب تغيير المدربين المستمر مما أدى التى تراجع النتائج وأصبح مهددا بالهبوط إلى دوري القسم الثالث.

قبل انطلاق الموسم الحالى أعلن طارق سعيد رئيس نادي الترسانة تعيين فاروق جعفر مديرا فنيا لفريق كرة القدم الأول، وذلك في تصريحات مع الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة دوت الخليج.

وبعدها خرج أعضاء مجلس الإدارة وعلى رأسهم أحمد الوليد رافضين تعيين فاروق جعفر بسبب الطريقة التى أعلن بها رئيس النادي قدوم المدرب.

وفي تصريحات خاصة لصدى البلد قال أحمد الوليد اتخاذ طارق سعيد أى قرارات بشأن الكرة حاليا غير قانوني لأن تفويضه بالإشراف على الكرة انتهى بنهاية الموسم المنتهى ولم يحصل على تفويض جديد".

وأضاف: "لا يمكن أن يدار نادي كبير مثل الترسانة بهذا الشكل لأن معظم أعضاء المجلس علموا بتعيين فاروق جعفر عبر صفحات فيس بوك والمواقع بعد إعلان رئيس النادي من خلال التليفزيون".

وبعدها بأقل من يومين أعلن فاروق جعفر رفضة لتولي المهمة وذلك لظروف خاصة حسبما صرح في ذلك الوقت.

وبعدها يتولى علاء ميهوب مهمة الفريق ولعب مباراة واحدة فقط أمام فريق منتخب السويس وهزم بنتيجة هدفين دون رد وتم تعيين مؤمن عبد الغفار بدلا منه.

وقاد مؤمن عبدالغفار الشواكيش في 3 مواجهات خسر مباراة واحدة وفاز في مثلها وتعادل في أخرى، ليخرج بعدها قائلا اللاعبون غير جاهزين بدنيا وأكثر من نصفهم لم يشارك خلال فترة الإعداد مما سبب لنا العديد من المشاكل في انطلاقة الدوري القسم الثاني.

وأكمل: 6 لاعبين على دكة البدلاء لا يستطيعون المشاركة بسبب عدم استعدادهم بدنيا للمباريات ونخشى هروب النقاط منا في البدايات لأنها ستؤثر علينا في النهاية.