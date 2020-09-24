نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باريس سان جيرمان يدخل سباق الصراع على نجم تشيلسي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية بريطانية عن رغبة العديد من الأندية في التعاقد مع الألماني أنطونيو روديجر نجم دفاع تشيلسي الإنجليزي في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.
وألمحت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن الشكوك تحوم حول إستمرار روديجر مع تشيلسي وذلك بعد استبعاد النجم الألماني عن مواجهة ليفربول في الدوري الإنجليزي وبارنسلي في بطولة كأس الرابطة.
وأكدت الصحيفة البريطانية أن باريس سان جيرمان يخطط للتعاقد مع روديجر على سبيل الإعارة لمدة موسم.
وأفادت الصحيفة البريطانية بأن أنطونيو روديجر البالغ من العمر 27 عامًا يلعب مع البلوز منذ عام 2017 وخاض مع تشيلسي حتى الآن 115 مباراة وسجل 6 أهداف وصنع هدفين آخرين وارتبط بالإنتقال إلى برشلونة أيضًا.
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