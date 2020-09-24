أحمد سامى: البدري مش هيلاقى حد لمنتخب مصر

أكد أحمد سامى المدير الفنى لفريق الكرة بنادى سموحه أن الإجهاد الشديد الذى يعانى منه لاعبو الفريق بسبب ضغط المباريات كان سببًا فى التعادل مع فريق وادى دجلة فى المباراة التى انتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين، خاصة وأن اللاعبين مجهدون بشكل كبير ولا وقت لمنح اللاعبين فرصة للراحة من التدريبات.
وأضاف سامى أن ضغط المباريات سيكون سببًا فى حرق عضلات اللاعبين ولابد من مراعاة ذلك بدلًا من استمرار تعرض اللاعبين للإصابات والمسؤل عن جدول الدورى كان يجب أن يراعى سلامة اللاعبين ، وبالتالى ذلك سيؤثر بالسلب على منتخب مصر.
واشار الى ان الكابتن حسام البدرى لن يجد العناصر التى سيضمها للمعسكر المقبل وبالتالى سيجد نفسه فى ورطة كبيرة بسبب الإجهاد الذى يعانى منه اللاعبون نتيجة المباريات المتتالية.
وأشار مدرب سموحه أنه كان يخطط لتحقيق الفوز على وادى دجلة ولكن الظروف العصبية التى مرت بها المباراة كانت سببا فى الخروج بالتعادل رغم اضاعة حسام حسن ورجب نبيل فرص سهلة كانت كفيلة بخروج سموحه فائزًا باللقاء.
وعن اصابة صلاح محسن مهاجم الفريق قال أن ذلك نتيجة طبيعية للضغط الذى تعانى منه الفرق فى الوقت الحالى
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