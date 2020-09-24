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وزير الرياضة يبحث آخر مستجدات بطولة مصر الدولية للإسكواش

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التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عمرو منسى مدير بطولة مصر الدولية للاسكواش، بحضور أحمد عبدالخالق مدير عام الإدارة العامة للسياحة الرياضية بالوزارة، لبحث آخر تطورات إقامة البطولة في مصر الدولية المفتوحة للاسكواش 2020"  البلاتينية للرجال وللسيدات بالتعاون مع الاتحاد المصري للأسكواش ، والمقرر إقامتها فى الفترة من 10 الى 17 أكتوبر 2020 تحت سفح أهرامات الجيزة.

أكد وزير الشباب والرياضة أن هناك تنسيق كامل بين الوزارة ووزارة السياحة والآثار لكي تخرج البطولة بالشكل الذي يليق بمكانة وسمعة مصر، مثلما حدث من قبل في بطولات كثيرة استضافتها مصر في مختلف الألعاب الرياضية على المستوى القاري والعالمي، مع ضمان سلامة اللاعبين والجمهورمن خلال تطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة والتباعد الاجتماعى بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية.

من جهته أعرب عمرو منسى مدير البطولة عن سعادته بتنظيم بطولة مصر الدولية المفتوح" للعام الثانى على التوالى تحت سفح الاهرامات، رغم تحديات انتشار وباء ، متمنيًا ان تظهر البطولة بصورة تؤكد علي صدارة مصر للعبة في العالم.

جدير بالذكر ان البطولة تعتبر واحدة من أكبر 8 بطولات بلاتينية عالمية، مشاركة 96 من لاعبى الإسكواش بالعالم من السيدات والرجال من 19 دولة مختلفة، حيث يبلغ مجموع الجوائز المالية 540 ألف دولار والذى يعد أكبر مجموع جوائز لبطولات الاسكواش هذا الموسم منذ ظهور فيروس كورونا، وستقام مباريات الدور التمهيدى بملاعب نادى New Giza، على أن تبدأ المباريات بالملعب الزجاجى من يوم الـ12 من أكتوبر.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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