مصادر: الأهلي أنهى علاقته بـ فايلر والإعلان الرسمي خلال ساعات

كشفت مصادر خاصة أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي سوف يرحل في أول اكتوبر بشكل رسمي عن القلعة الحمراء .

وقالت مصادر إن الأهلي سوف يعلن خلال ساعات عن القرار بشكل رسمي في بيان رسمي مع توجيه الشكر للمدير الفني.

واضافت المصادر ان الأمر انتهي ومحمود الخطيب رئيس الأهلي يجري اتصالات وإجتماعات مكثفة خلال الساعات القليلة لحسم اسم المدرب الجديد.

وأوضحت المصادر ان إدارة الأهلي سوف تمنح فايلركامل مستحقاته قبل رحيله في الساعات القليلة المقبلة.