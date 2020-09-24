مصادر: الأهلي أنهى علاقته بـ فايلر والإعلان الرسمي خلال ساعات

كشفت مصادر خاصة أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي سوف يرحل في أول اكتوبر بشكل رسمي عن القلعة الحمراء .
وقالت مصادر إن الأهلي سوف يعلن خلال ساعات عن القرار بشكل رسمي في بيان رسمي مع توجيه الشكر للمدير الفني.
واضافت المصادر ان الأمر انتهي ومحمود الخطيب رئيس الأهلي يجري اتصالات وإجتماعات مكثفة خلال الساعات القليلة لحسم اسم المدرب الجديد.
وأوضحت المصادر ان إدارة الأهلي سوف تمنح فايلركامل مستحقاته قبل رحيله في الساعات القليلة المقبلة.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر مصادر: الأهلي أنهى علاقته بـ فايلر والإعلان الرسمي خلال ساعات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.