انتهى الأمر.. شوبير يعلن رحيل فايلر عن الأهلي

ألمح أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد كرة القدم السابق إلى رحيل رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن الفريق بداية من شهر اكتوبر المقبل . وقال شوبير عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى : " انتهى الأمر من أول اكتوبر " فى إشارة منه إلى رحيل فايلر .

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