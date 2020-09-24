أحمد عيد عبد الملك يسخر من رحيل فايلر: حلق على المدرب

سخر أحمد عيد عبد الملك لاعب نادي الزمالك السابق من أنباء رحيل رينه فايلر عن النادي الأهلي بعد خلافه مع الإدارة على التجديد. كشفت مصادر خاصة أن إدارة الأهلي جاهزة لكافة السيناريوهات في موقف المدير الفني للفريق الأول رينيه فايلر. وتعقد لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح رئيس اللجنة وبحضور محمود الخطيب رئيس النادي والمفوض من مجلس الإدارة بالإشراف علي قطاع الكرة العديد من الاجتماعات في الساعات المقبلة. وكشفت مصادر أن لجنة التخطيط لديها بدائل عدة للتعامل في ملف السويسري رينيه فايلر المدير الفني والذي يبدو أنه يرغب في الرحيل.

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