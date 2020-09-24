المقاولون العرب يكشف لصدى البلد موقفه من رحيل عماد النحاس للنادي الأهلي

كشف محمد عادل، المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، عن موقف ناديه من تولي عماد النحاس القيادة الفنية لنادي الأهلي، خلال الفترة المقبلة، حال رحيل المدرب الحالي السويسري رينيه فايلر.
وقال عادل في تصريحات خاصة لصدى البلد: "عماد النحاس قيمة كبيرة فى التدريب فى مصر، ويكفى الطفرة التى حدثت فى فريق الذئاب منذ توليه المسئولية الفنية للفريق، كذلك لن نقف في طريق النحاس إذا كانت هذه رغبته، هو يستحق كل التقدير وفي النهاية سنكون بجانبه في أي قرار يتخذه، سواء البقاء معنا أو الرحيل للنادي الأهلي بيته".
وأضاف: "في الفترة الماضية تلقى النحاس عدة عروض ونرتبط معه بكلمه، الوضع الآن مختلف، مقدرون ما قدمه للمقاولون العرب، العقود ليست لها قيمة، وإذا لم يرد البقاء معنا، سنتعرض لخسارة كبيرة لرحيله لكن سنقف بجانبه فى قراره .. يكفينا التزامه بكلمته".
وأتم تصريحاته قائلا: "رأينا حسن شحاتة قاد من قبل المقاولون العرب للقبي الكأس والسوبر المصري، ثم بعدها منتخب مصر والثلاثية التاريخية لأمم إفريقيا".
جدير بالذكر أن عماد النحاس تولي المسئولية الفنية للمقاولون العرب منذ موسم (2018 - 2019)، حيث خاض مع الفريق 54 مباراة حقق من خلالها الفوز في 26 مناسبة مقابل 15 تعادلا و13 هزيمة.
ويقدم المقاولون العرب موسمًا رائعًا رفقة عماد النحاس، حيث يحتل "الذئاب" المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 49 نقطة بفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الثالث بـ51 نقطة.
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