بعد خلاف فايلر مع الأهلي.. عماد النحاس يتصدر تويتر.. ومغردون: الأنسب على الإطلاق

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "عماد النحاس من غير كلام طبعًا. انا كل ما بتيجى سيرة محمد يوسف اليومين دول بطنى بتوجعنى وبيجيلى كرشة نفس" و" فى حالة رحيل ڤايلر انسب مدير فنى مصرى على الاطلاق هو عماد النحاس لانه جاهز و بيدرب دلوقتى وكلنا شوفنا بيعمل ايه بالفرق اللى بيمسكها و مش غريب ع الاهلى وواخد بطولة افريقيا معانا اكتر من مره و كان من لاعيبة العصر الذهبى والأهم من كل ده هو مدير فنى تقيل و بيقدم كوره فعلا ".
وأضاف آخرون "ليه مايكونش في تفكير في الكابتن عماد النحاس مدرب كويس وشخصيه قياديه وتربيه جوزيه في ظل اعتماد معظم الانديه الكبري علي أولاده زي زيدان مع الريال وبيرلو مع اليوفي ولامبارد مع تشيلسي وغيره" و" بيقولك عماد النحاس صغير ومعندوش خبرات ومعين الدين شعباني كسب بطولتين افريقيا وعنده ٣٥ سنة".
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