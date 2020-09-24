نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من صفقة الأهلي الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبدى أحمد عبد القادر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، سعادته الكبيرة بالعودة مرة ‏أخرى إلى النادي، بعدما قضى أكثر من موسمين خارج مصر، وتحديدًا في نادي سبارتا براغ التشيكي، ‏موضحًا أن العودة إلى الأهلي أمر يُسعده كثيرًا، لأنه تربى بين جدران النادي في قطاع الناشئين، ‏وقضى بين مراحله المختلفة سنوات رائعة وكثيرًا ما تمنى العودة إلى النادي مرة أخرى.

وقال أحمد عبد القادر الشهير بـ«حمدي» إن أسرته بالكامل تعشق الأهلي، لذا كان من الطبيعي أن ‏يعود إلى النادي مرة أخرى، بعد رحلة احتراف في الدوري التشيكي، مشيرًا إلى أنه كان حريصًا ‏على متابعة الأهلي خلال تجربته الأوروبية، لأن اسم ومكانة الأهلي معروفان عالميًّا، ففي أوروبا ‏يعرفون الفرق الكبيرة في أي قارة خارج أوروبا، والأهلي له شهرة كبيرة باعتباره بطل إفريقيا، ‏وأكثر فريق حصد لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأشار حمدي إلى أن طموحه مع الفريق الأول بلا حدود، ويرغب في تحقيق بطولات ونجاحات ‏كثيرة معه خلال السنوات المقبلة، لكنه يعلم جيدًا أن تحقيق هذا سيكون مُرتبطًا بمزيد من الاجتهاد ‏والتركيز مع الفريق، وتنفيذ تعليمات الجهاز الفني، وهذا ما سيفعله الفترة المقبلة، حتى يُثبت جدارته ‏بالمشاركة مع الفريق الأول وسط هذه الكوكبة من النجوم الكبيرة.

وتابع: «أي لاعب يتمنى ارتداء قميص الأهلي، فلم أتردد في قبول العرض ‏الأهلاوي، إذ بدأت المفاوضات منذ ثلاثة أسابيع، حينها تحدث معي الأهلي عن طريق وكيل أعمالي، ‏كما فتح خط مفاوضات رسميًّا مع نادي سبارتا، ولم تستغرق المفاوضات طويلًا، وتم التوقيع في ‏وقت قصير للغاية، لأنني لا يمكن أن أتأخر عن طلب الأهلي».

واستطرد: «أُجيد اللعب في عدة مراكز، أبرزها الجناحان الأيسر والأيمن، وأنا تحت أمر الجهاز ‏الفني في أي مركز يوظفني فيه».‏

وتحدث حمدي عن تجربته في التشيك، قائلًا: «لعبت موسمين وستة أشهر في نادي سبارتا، ‏وفي الموسم الأول حصلت على لقب أفضل لاعب ثم واصلت التألق في الموسم الثاني».

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وتابع: «خلال الفترة الماضية تلقيت عرضين من نادي هايدوك سبيلت الكرواتي، وإيه إس ‏ترينسن السلوفاكي، ومعهما عرض الأهلي، ورغم أن عرض الأهلي كان الثالث فإنني فضلته ‏دون تفكير، ولم أنظر لعرضَي كرواتيا وسلوفاكيا، وقررت التوقيع للأهلي، لأنه عشقي الأول ‏والأخير».

وأكد أنه كان حريصًا على متابعة الدوري المصري حلال فترة وجوده في التشيك، وكان حريصًا ‏أيضًا على التواصل بشكل مُستمر مع كثير من لاعبي الفريق الأول في الأهلي، موضحًا أنه يرتبط ‏بعلاقة قوية بجيل فريق 99، الذي لعب معه كثيرًا قبل رحلته الأوروبية.

وعن تجربته في قطاع الناشئين قبل الرحيل إلى التشيك، قال حمدي: «كانت تجربة جيدة للغاية، قضيت سنوات لا أنساها في مراحل الناشئين المختلفة، وتحديدًا من موسم 2011 حتى 2017، ‏حيث حصلت على لقب أحسن لاعب والهداف في خمسة مواسم، وبعدها رحلت إلى الدوري التشيكي ‏بعدما فضلته على عرض آخر كان قد وصلني من بازل السويسري».‏

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وتمنى حمدي تتويج الأهلي ببطولة إفريقيا بعدما حسم لقب الدوري مؤخرًا للمرة الـ42 في ‏تاريخه والخامسة على التوالي، موضحًا أن الفريق يملك كل مقومات النجاح وحصد اللقب ‏الإفريقي رغم الصعوبات التي يعاني منها بسبب الإصابات والغيابات، لكن يبقى الأهلي كبيرًا ‏بفضل خبرات لاعبيه وقدرتهم على مواجهة الظروف وتحقيق طموحات الجماهير.

وتعهد حمدي بتقديم أفضل ما لديه حتى يحظى بفرصة مع فريق الأهلي، ويُقدم نفسه بشكل جيد ‏لجماهير الأهلي التي يراها رقم واحد في نجاحات الفريق وإنجازاته.