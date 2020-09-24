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مصطفي محمد يكشف حقيقة مفاوضات فناربخشة التركي

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصطفي محمد يكشف حقيقة مفاوضات فناربخشة التركي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أوضح مصطفي محمد مهاجم الزمالك حقيقة مفاوضات نادي فنربخشة التركي للتعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، لتدعيم صفوف الفريق بالموسم الجديد.

وأكد مهاجم الزمالك الشاب في تصريحات لصحيفة "فرانس فوتبول" الفرنسية أن نادي فنربخشة التركي طلب التعاقد معه بالفعل خلال الميركاتو الصيفي الحالي، مشيرًا أنه يرغب في خوض تجربة الإحتراف الأوروبي والإنضمام لصفوف النادي التركي في الموسم المقبل.

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وأوضح "البلدوزر" كما تلقبه جماهير الزمالك أنه يريد خوض تجربة الإحتراف في أوروبا والإنضمام للدوري التركي بالموسم المقبل مثل محمد النني ومحمود تريزيجيه، حتي يستطيع تطوير أدائه بشكل أفضل ويكون فخرًا لمصر.

وأعرب عن سعادته بالتواجد ضمن صفوف نادي الزمالك، مؤكدًا أنه شرف كبير له التواجد مع الفريق الأبيض لكونه أحد أكبر الأندية في قارة إفريقيا وأحد أقطاب الكرة المصرية.

وعن تلقيبه بـ"البلدوزر" أكد أن الجماهير أطلقت عليه هذا اللقب نظرًا للقوة الجسمانية التي يتمتع بها، مؤكدا أنه حصل على لقب جديد في الموسم الحالي وهو "الأناكوندا".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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