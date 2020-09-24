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موعد مباراة الوداد ضد الرجاء في الدوري المغربي

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الوداد ضد الرجاء في الدوري المغربي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد نادي الوداد لمواجهة نظيره الرجاء، مساء اليوم الخميس، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر بطولة الدوري المغربي.

وتقام مباراة الوداد أمام الرجاء على أرضية ملعب المركب الرياضي محمد الخامس.

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يسعى الوداد لتحقيق الثلاث نقاط من أجل اقتناص الصدارة من الرجاء، في حين يسعى الرجاء لتحقيق الفوز من أجل توسيع الفارق والانفراد بالصدارة.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة والربع بتوقيت القاهرة، التاسعة والربع بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة والربع بتوقيت الإمارات.

ويحتل الرجاء صدارة جدول ترتيب الدوري المغربي برصيد 48 نقطة، بينما يتواجد الوداد في المركز الثاني برصيد 47 نقطة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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