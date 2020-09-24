نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الوداد ضد الرجاء في الدوري المغربي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يستعد نادي الوداد لمواجهة نظيره الرجاء، مساء اليوم الخميس، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر بطولة الدوري المغربي.
وتقام مباراة الوداد أمام الرجاء على أرضية ملعب المركب الرياضي محمد الخامس.
يسعى الوداد لتحقيق الثلاث نقاط من أجل اقتناص الصدارة من الرجاء، في حين يسعى الرجاء لتحقيق الفوز من أجل توسيع الفارق والانفراد بالصدارة.
ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة والربع بتوقيت القاهرة، التاسعة والربع بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة والربع بتوقيت الإمارات.
ويحتل الرجاء صدارة جدول ترتيب الدوري المغربي برصيد 48 نقطة، بينما يتواجد الوداد في المركز الثاني برصيد 47 نقطة.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر موعد مباراة الوداد ضد الرجاء في الدوري المغربي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.