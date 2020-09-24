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مونزا يُعلن تعاقده مع نجم برشلونة وميلان السابق

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مونزا يُعلن تعاقده مع نجم برشلونة وميلان السابق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي مونزا الإيطالي تعاقده مع الغاني كيفين برينس بواتينج، لاعب ميلان وبرشلونة السابق، خلاف فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكد متحدث رسمي بإسم النادي المنافس بدوري الدرجة الثانية أن هناك صفقة يتم إنهائها مع اللاعب الدولي الغاني بواتينج /33 عاما/ المولود في برلين، وفقا لما ذكره جيانلوكا دي مارزيو خبير سوق الانتقالات الإيطالي.

ولعب بواتينج لعدة أندية منها هيرتا برلين، وتوتنهام، وبوروسيا دورتموند، وبرشلونة، وفريق بيرلسوكني السابق ميلان. وفي الموسم الماضي لعب مع فيورنتينا.

وكان بيرلسكوني اشترى نادي مونزا قبل عامين. وصعد الفريق لدوري الدرجة الثانية الإيطالي هذا العام ويبدأ موسم 2020 / 2021 بهدف الصعود لدوري الدرجة الأولى.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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