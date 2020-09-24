محمد يوسف لـ دوت الخليج: العمل في الأهلي شرف ولم يكلفني أحد بتدريب الفريق

أكد محمد يوسف المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي ان العمل بالقلعة الحمراء شرف لأي شخص.
وقال محمد يوسف في تصريحات خاصة لصدي البلد أن الأهلي هو بيته وتحت أمره في اي وقت.
واضاف أنه حتي الأن لم يتلقي أي تكليف من أحد ولم يتم عرض أي شئ عليه.
وأوضح أن ابناء الأهلي ليست في حاجه الي الحصول علي موافقتهم فقرار النادي أمر.
وشدد يوسف علي أنه لا يعرف شيئًا عن توليه مسئولية الفريق لم يتحدث معه احد.
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