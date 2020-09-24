وادي دجلة يحتفل بوصول عبد المنصف للمباراة الـ 400 في الدوري

احتفل نادي وادي دجلة بمحمد عبد المنصف، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، والذي وصل إلى مباراته رقم 400 في الدوري الممتاز مع مختلف الأندية التي لعب لها.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي وادي دجلة صورة لعبد المنصف مع نديم سامي، رئيس جهاز كرة القدم بنادي وادي دجلة، والقميص الذي يحمل رقم 400، على هامش التعادل السلبي مع سموحة.