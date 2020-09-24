الارشيف / الرياضة

تشكيل بيراميدز لمباراة الإسماعيلي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيله الذي يخوض مباراة الإسماعيلي في لقاء الدوري الممتاز باستاد الإسماعيلية.

 

ويحل بيراميدز ضيفا على الإسماعيلي في الثامنة من مساء اليوم، على استاد الإسماعيلية في إطار مباريات الجولة 29 من الدوري الممتاز.

 

وجاء التشكيل المختار على النحو الآتي:

 

حراسة المرمى: مهدي سليمان

 

خط الدفاع: أحمد توفيق - علي جبر - طارق طه - عبد الله بكري

Advertisements

 

خط الوسط: نبيل دونجا - إبراهيم عادل - عبد الله السعيد - محمد فاروق - عمر جابر

 

خط الهجوم: جون أنطوي

 

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

 

أحمد الشناوي- محمد حمدي - إبراهيم حسن - محمد عطوة - دودو الجباس - محمد فتحي - إيريك تراوري - عمر العيوني

يذكر أن بيراميدز يحل بالمركز الثالث برصيد 51 نقطة، بينما يقبع الإسماعيلي في المرتبة الثامنة برصيد 31 نقطة.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر تشكيل بيراميدز لمباراة الإسماعيلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا