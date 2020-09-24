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باسم مرسي يقتنص تعادلا مثيرا للإنتاج الحربي أمام المصري في الدوري

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اقتنص الفريق الأول لكرة القدم بنادي الانتاج الحربي تعادلا مثيرا فى اللحظات الأخيرة أمام مضيفه المصري بنتيجة 2-2 ، فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد برج العرب، فى إطار مباريات الاسبوع الـ29 من الدوري الممتاز.


واستطاع المصري أن يتقدم في النتيجة بالدقيقة الأولى من عمر المباراة عن طريق مفتاح طقطق، بعدما حصل على الكرة بالعرض وأسكنها في الشباك.

وتعادل الإنتاج الحربي بالدقيقة 38 عن طريق محمد بازوكا بعدما حصل على عرضية من الجانب الأيمن أسكنها في شباك المصري.

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وأضاف حسن علي الهدف الثاني لصالح المصري، بالدقيقة 86 من ركلة جزاء رجع فيها الحكم إلى تقنية حكم الفيديو المساعد، وتأكد من صحتها.

وفى الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع سجل باسم مرسي مهاجم الانتاج هدف التعادل من ضربة جزاء ليخرج الفريقان بنقطة من اللقاء المثير فى أحداثه الأخيرة .

وبهذه النتيجة، رفع المصرى البورسعيدى رصيده إلى النقطة 30 فى المركز الـ14، بينما وصل رصيد الإنتاج الحربى إلى النقطة 34 فى المركز الـ10 بجدول ترتيب الدورى الممتاز.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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