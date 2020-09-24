نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في حال فشل الصفقة.. برشلونة يحدد البديل المناسب لجارسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحاول نادي برشلونة الإسباني منذ فترة التعاقد مع إريك جارسيا نجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت بعض التقارير الصحفية الإسبانية أن نادي برشلونة قد يفشل في التعاقد مع جارسيا هذا الصيف بسبب المقابل المادي الذي يطلبه نادي مانشستر سيتي للموافقة على رحيل اللاعب.

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وكشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن إدارة نادي برشلونة استقرت على ضم أوناي نونيز مدافع نادي أتلتيك بلباو الإسباني في حالة فشلهم في التعاقد مع جارسيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن تعاقد برشلونة مع نونيز لن يكون بالأمر الصعب بسبب رغبة اللاعب في الرحيل عن بلباو وإبلاغه لإدارة ناديه بهذه الرغبة.

وحسب ما ذكرته الصحيفة فإن نادي برشلونة لن يتحرك لضم أوناي نونيز إلا عندما يحسم أمر جارسيا أولا إذا كان سيتمكن من ضمه.