آخرهم إبراهيموفيتش .. 10 نجوم كبار يتعرضون للإصابة بفيروس كورونا

شهدت الكرة العالمية فترة صعبة من توقف النشاط الرياضي لمدة زادت عن ثلاثة أشهر على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد كما تعرض عدد كبير من اللاعبين للإصابة بالوباء العالمي.

وكان آخر النجوم الكبار الذين أصيبوا بفيروس كورونا المهاجم السويدي إبراهيموفيتش لاعب فريق ميلان الإيطالي حسبما أعلن النادي في بيان رسمي.

ويرصد لكم دوت الخليج أبرز اللاعبين الذين أصيبوا بفيروس كورونا:

- باولو ديبالا

أعلن اللاعب الأرجنتيني إصابته بفيروس كورونا خلال فترة التوقف هو وصديقته ولكن سرعان ما عاد لحالته الطبيعية بعد شفائه من الوباء العالمي وخضوعها للحجر المنزلى.

وصف اللاعب شعوره خلال فترة إصابته بالفيروس قائلا: "كنت أعاني من أعراض قوية لكنني تحسنت كثيرا، فكنت أشعر بمعاناة في التنفس وعضلاتي كانت تؤلمني".

- كيليان مبابي

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم إصابة مبابي بفيروس كورونا خلال تواجده في معسكر الديوك ببطولة دورى الأمم الأوروبية وغاب عن المباراة أمام كرواتيا كما غاب عن افتتاحية الدورى الفرنسي.

وأعلن نادي باريس سان جيرمان شفاء اللاعب وخوضه مباراة نيس في الجولة الرابعة من بطولة الدورى الفرنسي.

- الجزائري رياض محرز ولابورت

أعلن نادي مانشستر سيتي إصابة الجزائري رياض محرز وزميله في الفريق إيميريك لابورت بفيروس كورونا وأن كلاهما تم عزلهما طبقًا لإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الوباء.

وأكد النادي في بيانه أنه لم تظهر أعراض علي اللاعبين إلا أن التحاليل أثبتت إصابتهما وبالتالي خضعا للحجر الصحي ولم يمض الكثير من الوقت حتي ظهرا في تدريبات الفريق في أول مباراة بالدوري الإنجليزي.

- ثلاثي باريس سان جيرمان كيلور نافاس وإيكاردي وماركينيوس

أكدت صحيفة ليكيب الفرنسية إصابة ثلاثي باريس سان جيرمان بفيروس كورونا وذلك لأن النادي لم يعلن بشكل رسمي الإصابات ولكن أيضا سرعان ما عاد اللاعبون إلى التدريبات بشكل طبيعي.

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- دييجو كوستا وأرياس لاعبا أتلتيكو مدريد

أعلن النادي في 3 سبتمبر إصابة كوستا وارياس بفيروس كورونا وتغيبهما عن التدريبات وخضوعهما للحجر الصحي حتي تم شفائهما بعدها بأسبوعين وعودتهما للتدريبات بشكل طبيعي بعد إجراء الفحوصات.

- نيمار ودي ماريا وباريديس أعلنت صحيفة ليكيب الفرنسية إصابة نيمار دا سيلفا وأنخيل دي ماريا ولياندرو باريديس بفيروس كورونا وغابوا عن مباراة باريس سان جيرمان ضد لينس في الدوري الفرنسي والتى خسرها بطل فرنسا بنتيجة هدف دون رد. ولكن بعد يوم واحد فقط من الخسارة في افتتاحية الدورى أعلن نيمار شفاءه من فيروس كورونا وعاد للتدريبات مع الفريق بشكل طبيعي. - بول بوجبا وتانجوي ندومبيلي تم استبعاد الثنائي الفرنسي من المشاركة مع المنتخب في بطولة دورى الأمم الأوروبية بسبب إصابتها بفيروس كورونا وسرعان ما تم إعلان شفاء الثناء ولحقو ببطولة الدورى الإنجليزي. - تشافي هيرنانديز نجم برشلونة ومدرب السد القطري

بعد أربعة أيام فقط من إعلان إصابة تشافي بفيروس تم شفاءه من الفيروس وعاد أسطورة برشلونة لتدريبات الفريق بعد 14 يوما بعد التأكد من سلامته.

- بيانيتش

أعلن نادي برشلونة إصابة لاعبه الجديد ميراليم بيانيتش بفيروس كورونا القادم من فريق يوفنتوس وأكد عزله في منزله عن بقية اللاعبين لمنع انتشار الفيروس بينهم ولكن تم شفاء اللاعب وعاد للتدريبات مع الفريق الكتالوني.

- دانييلي روجاني وبلايز ماتويدي

نشر يوفنتوس بيانًا رسميًا أعلن تعافي الثنائي دانييلي روجاني وبلايز ماتويدي من فيروس كورونا وعودتهم للتدريبات والمشاركة بشكل طبيعي في المنافسات.