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منتخب الشباب يتعادل وديا مع الاتصالات استعدادا لتصفيات أمم إفريقيا

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تعادل منتخب مصر للشباب بقيادة ربيع ياسين مع فريق المصرية للاتصالات في المباراة الودية التي أقيمت اليوم الخميس علي الملعب الفرعي لاستاد القاهرة في إطار الاستعداد لبطولة شمال أفريقيا بتونس.

خاض منتخب شباب الفراعنة اللقاء الودي بتشكيل مكون من : السيد عطية لحراسة المرمي، حسام عبد المجيد، محمد المغربي ، محمد اشرف ومؤمن عوض. وفي وسط الملعب احمد خالد وعبد الرحمن العشري واحمد اشرف وكريم محمد ويوسف حسن وفي الهجوم محمود عبد العزيز نايسون.

وتسببت إقامة انتخابات مجلس النواب المقرر إقامتها يومي 24و25 أكتوبر المقبل في تعديل برنامج المباريات الودية الدولية لمنتخب الشباب.

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كان من المقرر ان يواجه المنتخب نظيره السعودي أو البحريني في الفترة من 20 إلي 25 من نفس الشهر. ومن المنتظر أن يقوم عادل محفوظ المدير الإداري للمنتخب بمخاطبة تلك المنتخبات لتعديل موعد المباريات بسبب ظروف إقامة الانتخابات.

يذكر أن منتخب الشباب بقيادة ربيع ياسين انتظم في معسكر مفتوح باستاد القاهرة من يوم الجمعة الماضي ويستمر حتي نهاية الشهر الجاري استعدادا لتصفيات لبطولة شمال أفريقيا المؤهلةً لبطولةً كاس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها بموريتانيا2021.

يذكر أن منتخب الشباب بقيادة ربيع ياسين انتظم في معسكر مفتوح باستاد القاهرة من يوم الجمعة الماضي ويستمر حتي نهاية الشهر الجاري استعدادا لتصفيات لبطولة شمال أفريقيا المؤهلةً لبطولةً كاس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها بموريتانيا2021.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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