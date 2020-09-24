السوبر الأوروبي .. تشكيل بايرن ميونخ لمواجهة إشبيلية

أعلن هانز فليك، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني، وجولين لوبيتيجى مدرب إشبيلية الإسبانى، التشكيل الأساسى الذى يخوض المواجهة النارية المقرر إقامتها في تمام التاسعة من مساء اليوم، الخميس، على ملعب "بوشكاش أرينا" فى العاصمة المجرية بودابست. وجاء تشكيل البايرن ضد إشبيلية كالتالى: مانويل نوير بافارد - نيكلاس سولي - ديفيد ألابا – هيرنانديز Advertisements سيرجي جنابري - جوشوا كيميتش - ليون جوريتزكا ليروي ساني - توماس مولر – وليفاندوفسكي. يدخل بايرن ميونخ وإشبيلية المباراة من أجل تحقيق الفوز، فالعملاق البافاري يريد مواصلة الهيمنة على الألقاب، بعدما استطاع أن يتوج ببطولة الدوري الألماني إضافة إلى بطولة كأس ألمانيا، فضلا عن دوري أبطال أوروبا، ويرغب أن يضيف إلى رصيده بطولتين هما السوبر الألماني والسوبر الأوروبي.

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