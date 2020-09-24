الارشيف / الرياضة

كافاني يقترب من ريال مدريد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

اقترب النجم الأوروجوياني إدينسون كافاني، من ارتداء قميص نادي ريال مدريد، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجاري، بحسب آخر المستجدات الصحفية.

 

ونادي العاصمة الإسبانية مدريد، قدم مستويات غير مقبولة إلى حد ما، أمام خصمه ريال سوسيداد، في أول مباراة له بالموسم الجديد من الدوري الإسباني، حيث سقط في فخ التعادل السلبي دون أهداف، بعدما فشل نجومه في خط المقدمة، في ترجمة أي فرص محققة، إلى هدف.

Advertisements

وأوضحت صحيفة ماركا الإسبانية في وقت سابق، أن كافاني عرض خدماته على ريال مدريد، لكن زيدان رفض الصفقة تمامًا، إيمانًا منه بقدرات كريم بنزيما على قيادة خط الهجوم.

 

وأفاد راديو ماركا، اليوم الخميس، أن كافاني ما يزال يأمل إتمام انتقاله إلى النادي المدريدي، لذا طلب من رينيه شقيق سيرجيو راموس، ووكيل أعماله، قيادة المفاوضات مع الريال، كما أبلغه بأنه يود اللعب مع الملكي فقط.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر كافاني يقترب من ريال مدريد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا