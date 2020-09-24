منافس الزمالك.. مدافع الرجاء يتعرض لإصابة قوية في مباراة أمام الوداد البيضاوي

ويخوض الرجاء المواجهة متصدرًا لقمة ترتيب جدول الدوري المغربي برصيد 48 نقطة من 24 مباراة، ويطارده نادي الوداد برصيد 47 نقطة من نفس عدد المباريات، وذلك قبل نهاية البطولة بخمس جولات.

وفرض التعادل السلبي على مجريات الشوط الأول بين فريقي الرجاء المغربي والوداد البيضاوى فى المباراة التى تجمع بينهما فى الوقت الراهن فى ديربي الدوري المحلي.