بايرن ميونخ ضد إشبيلية.. صاروخية جوريسكا تمنح البافاري التعادل في شباك بونو

سجل الألماني جوريسكا هدف التعادل في شباك إشبيلية من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب بوشكاش أرينا، بالعاصمة المجرية بودابست، ضمن بطول السوبر الأوروبي.

وجاء الهدف الأول بالدقيقة 12، من تسديدة من نقطة الجزاء عن طريق أوكامبوس على يمين مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونخ من ركلة جزاء.

ويسعى بايرن ميونخ لمواصلة فرض هيمنته على أوروبا بالتتويج باللقب في مباراة اليوم وتحقيق الرباعية التاريخية " الدوري - الألماني - كأس ألمانيا- دوري أبطال أوروبا - السوبر الأوروبي". في المقابل يطمح فريق إشبيلية بقيادة مدربه جولين لوبيتيجي في تعطيل الماكينات الألمانية ، وخطف اللقب. Advertisements ويخوض بايرن ميونخ مباراة اليون باعتباره بطلا للنسخة الأخيرة من مسابقة دوري أبطال أوروبا، بينما يلعب إشبيلية باعتباره حامل لقب الدوري الأوروبي. وتوجا كل من بايرن ميونخ وإشبيلية بكأس السوبر الأوروبي مرة واحدة في تاريخهما. ومن المقرر أن تشهد مباراة اليوم عودة الجماهير في البطولات الأوروبية، لأول مرة بعد أزمة فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".

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