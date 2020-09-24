احتسب محمد عادل حكم مباراة الاسماعيلي وبيراميدز ركلة جزاء لصالح الأخير بسبب لمسة يد على مدافع الاسماعيلي. ولكن تدخل حكم الـVAR، وطالب عادل بفحص الكرة وإعادة مشاهدة اللقطة مرة أخري حيث إن الكرة لم تلمس يد اللاعب. وبالفعل تمكن الـ Var من تعديل القرار وعاد محمد عادل حكم المباراة وتم الغاء الكرة واستمر اللعب وعادت الكرة للدراويش. دخل بيراميدز المباراة بالتشكيل التالي: حراسة المرمى: مهدي سليمان خط الدفاع: أحمد توفيق - علي جبر - طارق طه -عبد الله بكري Advertisements خط الوسط: نبيل دونجا - إبراهيم عادل - عبدالله السعيد - محمد فاروق - عمر جابر خط الهجوم: جون أنطوي بينما دخل الاسماعيلي المباراة بالتشكيل التالي: حارس مرمى: محمد فوزى. خط الدفاع: محمود البدرى – محمد عمار – ابراهيم أبو اليزيد – أسامة إبراهيم. خط الوسط: محمود دونجا – عمر الوحش - بيكيتى سيلفا – همام طارق – محمد حمدى زكى. خط الهجوم: محمد الشامى.

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عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر VAR يتدخل ويلغي ركلة جزاء لـ عبدالله السعيد ويمنح الإسماعيلي فرصة التعديل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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