30 دقيقة .. ليفربول يتقدم بهدفين على لينكولن سيتي في كأس الرابطة الانجليزية

حراسة المرمى: أدريان
الدفاع: ريس ويليامز ، فان دايك ، ويليامز ، تسيميكاس
الوسط: جوريتش ، جونز ، إليوت
الهجوم: شاكيرى ، مينامينو ، أوريجى
في المقابل يطمح لينكولن سيتي " الذي يعلب بالتشامبيونشيب" في استغلال عامل الأرض بتفجير مفاجأة من العيار الثقيل بتحقيق الانتصار على الريدز، وطرده خارج المسابقة.
يذكر أن فريق مانشستر سيتي هو حامل النسخة الأخيرة، من كأس رابطة المحترفين الإنجلييزية.
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