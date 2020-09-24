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30 دقيقة .. ليفربول يتقدم بهدفين على لينكولن سيتي في كأس الرابطة الانجليزية

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ودخل نادي ليفربول لقاء الدور الثالث من مسابقة رابطة المحترفين الإنجليزية بتشكيل يضم :

 

حراسة المرمى: أدريان

الدفاع: ريس ويليامز ، فان دايك ، ويليامز ، تسيميكاس

الوسط: جوريتش ، جونز ، إليوت

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الهجوم: شاكيرى ، مينامينو ، أوريجى

وحقق فريق ليفربول الفوز في أول مباراتين له بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، على حساب ليدز يونايتد بنتيجة 4 - 3، وعلى تشيلسي بهدفين دون رد.

في المقابل يطمح لينكولن سيتي " الذي يعلب بالتشامبيونشيب" في استغلال عامل الأرض بتفجير مفاجأة من العيار الثقيل بتحقيق الانتصار على الريدز، وطرده خارج المسابقة.

كان فريق ليفربول ودع كأس الرابطة الموسم الماضي، بعد الهزمية أمام أستون بنتيجة 5 - 0، في الدور قبل النهائي من المسابقة.

يذكر أن فريق مانشستر سيتي هو حامل النسخة الأخيرة، من كأس رابطة المحترفين الإنجلييزية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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