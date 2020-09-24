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مركز شباب تلا يفوز على ميت خاقان وديًا

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أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بمركز شباب تلا، فوزا وديا، على حساب ضيفه، فريق ميت خاقان، خلال المواجهة التي أقيمت، الخميس، في إطار استعادادات الفريقان، لعودة مباريات دوري القسم الثالث.

وشهدت المباراة فوز تلا بهدف نظيف، سجله الإفريقي سعيدو، في الشوط الأول، من تمريرة زميلة محمد سمير.

ولعب تلا الشوط الأول، بتشكيل ضم، السيد مصباح، خالد الضبع، سيد عبد الغفار، سعيد النيداني، محمد رحرح، سعيد المشد، عبد الرحمن نبيل كوكو، كريم مجدي، سعيدو، محمد سمير.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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