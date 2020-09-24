نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مركز شباب تلا يفوز على ميت خاقان وديًا في المقال التالي
وشهدت المباراة فوز تلا بهدف نظيف، سجله الإفريقي سعيدو، في الشوط الأول، من تمريرة زميلة محمد سمير.
ولعب تلا الشوط الأول، بتشكيل ضم، السيد مصباح، خالد الضبع، سيد عبد الغفار، سعيد النيداني، محمد رحرح، سعيد المشد، عبد الرحمن نبيل كوكو، كريم مجدي، سعيدو، محمد سمير.
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